Короваева Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Настасия Феклистова
Отец ребёнка: Короваев Феоклист Васильев
Рождение ребёнка
1705
Сын: Короваев Ефим Феклистович
Отец ребёнка: Короваев Феоклист Васильев
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Пересторонина Параскева Феклистова
Отец ребёнка: Короваев Феоклист Васильев
Рождение ребёнка
1720
Сын: Короваев Илья Феклистович
Отец ребёнка: Короваев Феоклист Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710