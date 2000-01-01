Короваева Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короваева Авдотья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Настасия Феклистова

Отец ребёнка: Короваев Феоклист Васильев

Рождение ребёнка
1705

Сын: Короваев Ефим Феклистович

Отец ребёнка: Короваев Феоклист Васильев

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Пересторонина Параскева Феклистова

Отец ребёнка: Короваев Феоклист Васильев

Рождение ребёнка
1720

Сын: Короваев Илья Феклистович

Отец ребёнка: Короваев Феоклист Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короваев Феоклист Васильев

Смерть
После 1710
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