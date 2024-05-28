Шагивалеев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагивалеев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагивалеев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Шагивалеева Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
19.04.1971

Дочь: Журавлева Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Шагивалеева Ирина Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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