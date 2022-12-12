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Соколов Павел Севастьянович

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Место рождения

Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Севастьян

Мать: не указана

Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Прибыл в лазарет, дизентерия. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я 3181-С, л. 47
Военная служба
19.11.1916 ст.
Прибыл в лазарет, дизентерия. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я 3181-С, л. 47
Смерть
Неизвестно
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