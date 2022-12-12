Соколов Павел Севастьянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Севастьян
Мать: не указана
Прибыл в лазарет, дизентерия. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я 3181-С, л. 47
Военная служба
19.11.1916 ст.
Прибыл в лазарет, дизентерия. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я 3181-С, л. 47
Смерть
Неизвестно