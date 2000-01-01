Костин Никифор Андреев
Место рожденияДеревня Мартыновская Загарской волости Великорецкого оброчного стана Слободской округи Вятского уезда
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиОколо 1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Мартыновская Загарской волости Великорецкого оброчного стана Слободской округи Вятского уезда
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Медведева Анна Семенова
Смерть
Около 1819
Починок при фабрике Медянском Помзинской волости Вятского уезда и губернии