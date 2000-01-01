Костин Никифор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Никифор Андреев

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Место рождения

Деревня Мартыновская Загарской волости Великорецкого оброчного стана Слободской округи Вятского уезда

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Около 1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Мартыновская Загарской волости Великорецкого оброчного стана Слободской округи Вятского уезда
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Костин Влас Никифоров

Мать ребёнка: Медведева Анна Семенова

Смерть
Около 1819
Починок при фабрике Медянском Помзинской волости Вятского уезда и губернии
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