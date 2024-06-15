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Тимофеева пелагея

Место рождения

деревня Поречье Кудеверской волости

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: тимофей петров

Мать: Матвеева параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова евдокия

Отец ребёнка: Иосифов давид

Бракосочетание
1870

Муж: Иосифов давид

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Давидова татьяна

Отец ребёнка: Иосифов давид

Рождение ребёнка
1879

Сын: Давидов николай

Отец ребёнка: Иосифов давид

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Давидова евдокия

Отец ребёнка: Иосифов давид

Рождение ребёнка
1887

Сын: Давидов федор

Отец ребёнка: Иосифов давид

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Давыдова агриппина

Отец ребёнка: Иосифов давид

Смерть
Неизвестно

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