Тимофеева пелагея
Место рождениядеревня Поречье Кудеверской волости
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: тимофей петров
Мать: Матвеева параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова евдокия
Отец ребёнка: Иосифов давид
Бракосочетание
1870
Муж: Иосифов давид
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Давидова татьяна
Отец ребёнка: Иосифов давид
Рождение ребёнка
1879
Сын: Давидов николай
Отец ребёнка: Иосифов давид
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Давидова евдокия
Отец ребёнка: Иосифов давид
Рождение ребёнка
1887
Сын: Давидов федор
Отец ребёнка: Иосифов давид
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Давыдова агриппина
Отец ребёнка: Иосифов давид
Смерть
Неизвестно