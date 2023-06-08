Артемьева (Антипина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Антипина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артемьева Семен Георгиевич

Кузьмино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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