Чавкин Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чавкин Юрий Иванович
Мать ребёнка: Чавкина (Баранова) Клавдия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1947
Сын: Чавкина Владимир Иванович
Мать ребёнка: Чавкина (Баранова) Клавдия Павловна
Смерть
Неизвестно