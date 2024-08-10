Чавкин Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чавкин Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чавкин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Чавкина (Баранова) Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чавкина (Баранова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
25.12.1947

Сын: Чавкина Владимир Иванович

Мать ребёнка: Чавкина (Баранова) Клавдия Павловна

Смерть
Неизвестно

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