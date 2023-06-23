Солодовник Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовник Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1931

Дочь: Маргушина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Солодовник Василий Евстафьевич

Рождение ребёнка
27.09.1935

Дочь: Минаева (Солодовник) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Солодовник Василий Евстафьевич

Смерть
1959

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