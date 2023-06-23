Солодовник Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1931
Дочь: Маргушина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Солодовник Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
27.09.1935
Дочь: Минаева (Солодовник) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Солодовник Василий Евстафьевич
Смерть
1959