Литвинова (Кирикова) Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Кирикова) Анна Викторовна

Место рождения

Кожухово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кириков Виктор Николаевич

Мать: Кирикова Евдокия Андреевна

Кожухово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.12.1888

Дочь: Архипова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич

им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.01.1890

Сын: Литвинов Василий Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич

им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1891

Дочь: Литвинова Мария Павловна

Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич

им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.12.1893

Сын: Литвинов Николай Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич

им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1895

Сын: Литвинов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич

им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.08.1897

Сын: Литвинов Иван Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич

им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.07.1899

Дочь: Литвинова Вера Павловна

Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич

им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.08.1907

Сын: Литвинов Павел Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич

им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.02.1910

Дочь: Литвинова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.06.1911

Дочь: Литвинова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.04.1913

Сын: Литвинов Константин Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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