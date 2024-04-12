Литвинова (Кирикова) Анна Викторовна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
03.12.1888
Дочь: Архипова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
06.01.1890
Сын: Литвинов Василий Павлович
Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
19.12.1891
Дочь: Литвинова Мария Павловна
Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
09.12.1893
Сын: Литвинов Николай Павлович
Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
22.09.1895
Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
30.08.1897
Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
13.07.1899
Дочь: Литвинова Вера Павловна
Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
07.08.1907
Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
09.02.1910
Дочь: Литвинова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
06.06.1911
Дочь: Литвинова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
26.04.1913
Сын: Литвинов Константин Павлович
Отец ребёнка: Литвинов Павел Георгиевич
Смерть
Неизвестно