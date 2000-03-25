Савикова (Федотова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1932
Дата смерти25.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиков Сергей
Отец ребёнка: Савиков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савиков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савиков Николай
Смерть
25.03.2000