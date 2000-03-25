Савикова (Федотова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савикова (Федотова) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1932

Дата смерти

25.03.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиков Сергей

Отец ребёнка: Савиков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савиков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савиков Николай

Смерть
25.03.2000
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