Соловьева (Жукова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Жукова) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1928

Дата смерти

21.09.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1928

Отец: Жуков Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Дмитрий Алексеевич

Бараново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Алексеевич

Смерть
21.09.2003
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