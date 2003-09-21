Соловьева (Жукова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1928
Дата смерти21.09.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1928
Отец: Жуков Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бараново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Алексеевич
Смерть
21.09.2003