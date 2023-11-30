Щербинин Терентий Иванович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Щербинин Кузьма Терентьевич
Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна
Сын: Щербинин Афанасий Терентьевич
Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна
Сын: Щербинин Артемий Терентьевич
Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна
Сын: Щербинин Лаврентий Терентьевич
Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна
Сын: Щербинин Сидор Терентьевич
Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна
Дочь: Курбатова (Щербинина) Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна
Сын: Щербинин Афанасий Терентьевич
Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна
Сын: Щербинин Кирилл Терентьевич
Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна