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Щербинин Терентий Иванович

Место рождения

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Кузьма Терентьевич

Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1792

Сын: Щербинин Афанасий Терентьевич

Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Щербинин Артемий Терентьевич

Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1797

Сын: Щербинин Лаврентий Терентьевич

Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Щербинин Сидор Терентьевич

Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Курбатова (Щербинина) Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Щербинин Афанасий Терентьевич

Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Щербинин Кирилл Терентьевич

Мать ребёнка: Щербинина (Седулина) Соломея Мокеевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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