Швидченко Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.08.?
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Калистратова (Швидченко) Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1979
Дочь: Николкина (Швидченко) Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Швидченко (Фомина) Тамара Алексеевна