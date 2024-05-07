Швидченко Юрий Николаевич 05.05.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Швидченко Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.08.?

Жена: Швидченко (Фомина) Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Калистратова (Швидченко) Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1979

Дочь: Николкина (Швидченко) Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Швидченко (Фомина) Тамара Алексеевна

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