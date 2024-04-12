Машков Юрий Максимович
Место рождения
Дата рождения28.11.1946
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946
Бракосочетание
26.01.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
01.06.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
горный инженер-электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2015