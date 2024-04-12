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Машков Юрий Максимович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.11.1946

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946

Отец: Машков Максим Максимович

Мать: Машкова Антонина Трофимовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.01.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
01.06.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
горный инженер-электрик
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
2015
Курск, город Курск, Курская область
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