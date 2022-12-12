Черняновская Анна Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняновская Анна Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Черняновский Евсей Феоктистович

Отец ребёнка: Черняновский Феоктист

Рождение ребёнка
1902

Сын: Черняновский Пётр Феоктистович

Отец ребёнка: Черняновский Феоктист

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селивёрстова Анастасия Феоктистовна

Отец ребёнка: Черняновский Феоктист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняновский Роман Феоктистович

Отец ребёнка: Черняновский Феоктист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняновский Григорий Феоктистович

Отец ребёнка: Черняновский Феоктист

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняновский Феоктист

Смерть
Неизвестно
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