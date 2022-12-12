Черняновская Анна Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Черняновский Евсей Феоктистович
Отец ребёнка: Черняновский Феоктист
Рождение ребёнка
1902
Сын: Черняновский Пётр Феоктистович
Отец ребёнка: Черняновский Феоктист
Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селивёрстова Анастасия Феоктистовна
Отец ребёнка: Черняновский Феоктист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняновский Роман Феоктистович
Отец ребёнка: Черняновский Феоктист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняновский Григорий Феоктистович
Отец ребёнка: Черняновский Феоктист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно