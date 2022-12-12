Назарова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров неизвестно Владимирович

Отец ребёнка: Назаров Владимир Алексеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров неизвестно Владимирович

Отец ребёнка: Назаров Владимир Алексеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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