Заманова (Тазиева) Насима Гильметдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заманова (Тазиева) Насима Гильметдиновна

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

28.03.1927

Дата смерти

23.04.2009

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

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1960 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1927

Отец: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)

Мать: Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна

Бракосочетание
19.07.1947

Муж: Заманов Абдулхак Галямович

Рождение ребёнка
19.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заманов Абдулхак Галямович

Рождение ребёнка
28.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заманов Абдулхак Галямович

Рождение ребёнка
22.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заманов Абдулхак Галямович

Рождение ребёнка
07.07.1960

Дочь: Гилязетдинова (Заманова) Зайтуна Абдулхаковна

Отец ребёнка: Заманов Абдулхак Галямович

Рождение ребёнка
23.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заманов Абдулхак Галямович

Смерть
23.04.2009
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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