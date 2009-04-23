Заманова (Тазиева) Насима Гильметдиновна
Место рожденияд. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения28.03.1927
Дата смерти23.04.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1927
Бракосочетание
19.07.1947
Рождение ребёнка
19.05.1949
Рождение ребёнка
28.09.1951
Рождение ребёнка
22.11.1957
Рождение ребёнка
07.07.1960
Дочь: Гилязетдинова (Заманова) Зайтуна Абдулхаковна
Отец ребёнка: Заманов Абдулхак Галямович
Рождение ребёнка
23.02.1970
Смерть
23.04.2009
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно