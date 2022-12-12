Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Anna Alexandras
Anna Alexandras
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Викколово
, Константиновская волость, Петергофский уезд
Дата рождения
08.05.1858
Дата смерти
07.06.1934
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Муру Adam
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Викколово
, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
30.10.1877
Муж:
Муру Adam
Смерть
07.06.1934
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия