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Anna Alexandras

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Место рождения

Викколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.05.1858

Дата смерти

07.06.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Викколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
30.10.1877

Муж: Муру Adam

Смерть
07.06.1934
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