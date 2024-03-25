Рыбникова (Маслова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбникова (Маслова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1976

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1976

Отец: Маслов Владимир Дмитриевич

Мать: Маслова Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владимир Глебович

Рождение ребёнка
10.03.?

Сын: Рыбников Денис Вячеславович

Отец ребёнка: Рыбников Вячеслав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбников Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1996

Дочь: Степанова (Маслова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Глебович

Смерть
Неизвестно

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