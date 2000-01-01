Мосунова Лукерья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Мосунова Параскева Лаврентьевна
Отец ребёнка: Мосунов Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Мосунова Федосья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Мосунов Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Мосунов Семен Лаврентьевич
Отец ребёнка: Мосунов Лаврентий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно