Мосунова Лукерья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосунова Лукерья Егоровна

Мосунова Лукерья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Мосунова Параскева Лаврентьевна

Отец ребёнка: Мосунов Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Мосунова Федосья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Мосунов Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мосунов Семен Лаврентьевич

Отец ребёнка: Мосунов Лаврентий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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