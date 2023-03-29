Комаров Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти25.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская обл. Новооскольский р-н, с. Васил.??? Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 8519 Опись ист. информации: 34918с Дело ист. информации: 25
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Мария Яковлевна
Призыв на военную службу
10.03.1942
Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 223 азсп 55 А Прибыл в часть: 24.04.1942 Откуда прибыл: 57 зсп ПриВО Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 8519... Показать все
Военная награда
10.09.1943
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 184 сп 56 сд Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Приказ подразделения от: 10.09.1943 Издан: 184 сп 56 сд Информация об архиве - Архив: ЦА... Показать все
Смерть
25.01.1944
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Убит. Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 56 сд Дата выбытия: 25.01.1944 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Павловский р-н, Федоровский с/с, д. Ф... Показать все