(Кваченкова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1910 ст.
Дата смерти06.01.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1910 ст.
Крещение
21.11.1910 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемники: Евгения Иванова Кваченкова (Органистова)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1913 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
07.01.1913 ст.