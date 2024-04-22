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(Кваченкова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

17.11.1910 ст.

Дата смерти

06.01.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1910 ст.

Отец: Кваченков Николай Иванов

Мать: Кваченкова Татьяна Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Крещение
21.11.1910 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемники: Евгения Иванова Кваченкова (Органистова)
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
06.01.1913 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от кори
Похороны
07.01.1913 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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