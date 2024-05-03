Скачков Серафим Алексеевич
Место рожденияс. Павловка Токаревского р-на Тамбовской обл.
Дата рождения17.07.1915
Дата смерти19.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скачков Александр Серафимович
Мать ребёнка: Скачкова (Максимова) Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1947
Сын: Скачков Вячеслав Серафимович
Мать ребёнка: Скачкова (Максимова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скачкова (Максимова) Ольга Ивановна
Смерть
19.05.1992