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Скачков Серафим Алексеевич

Место рождения

с. Павловка Токаревского р-на Тамбовской обл.

Дата рождения

17.07.1915

Дата смерти

19.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скачков Александр Серафимович

Мать ребёнка: Скачкова (Максимова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скачкова (Максимова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1947

Сын: Скачков Вячеслав Серафимович

Мать ребёнка: Скачкова (Максимова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скачкова (Максимова) Ольга Ивановна

Смерть
19.05.1992

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