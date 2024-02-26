Семен Павлов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Павлов (Ич)

Семен Павлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Павел Козьмин (Ич)

Мать: Прасковья Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Иван Семенов (Ич)

Мать ребёнка: Ульяна Карпова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Авдотья Семенова (Вна)

Мать ребёнка: Ульяна Карпова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Карпова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1819
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close