Семен Павлов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Павел Козьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Иван Семенов (Ич)
Мать ребёнка: Ульяна Карпова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Авдотья Семенова (Вна)
Мать ребёнка: Ульяна Карпова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Карпова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1819