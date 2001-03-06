Успенская (Кваскова) Лариса
Место рожденияБердичев
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квасков Александр
Бердичев
Рождение ребёнка
11.04.1962
Дочь: Мидцева Марина
Отец ребёнка: Минченко Виктор
Киев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минченко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Успенский Алексей Всеволодович
Отец ребёнка: Успенский Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Успенский Вадим
Образование
Неизвестно
Киевский политехнический институт
радиоинженер
Смерть
06.03.2001
Киев
Причина смерти: онкология
Похороны
Неизвестно
Киев