Успенская (Кваскова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенская (Кваскова) Лариса

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Место рождения

Бердичев

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квасков Александр

Мать: Кваскова Евдокия Павловна

Бердичев
Рождение ребёнка
11.04.1962

Дочь: Мидцева Марина

Отец ребёнка: Минченко Виктор

Киев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минченко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Успенский Алексей Всеволодович

Отец ребёнка: Успенский Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Успенский Вадим

Образование
Неизвестно
Киевский политехнический институт
радиоинженер
Смерть
06.03.2001
Киев
Причина смерти: онкология
Похороны
Неизвестно
Киев
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