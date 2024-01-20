Харченко (Харченко) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Харченко) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Харченко Трофим

Мать: Жена Трофима

Рождение ребёнка
?.12.1935

Дочь: Зябкина (Зябкина) Аля

Отец ребёнка: Зябкин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около ?.08.1940

Сын: Зябкин Сын Полины

Отец ребёнка: Зябкин Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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