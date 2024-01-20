Харченко (Харченко) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: Харченко Трофим
Мать: Жена Трофима
Рождение ребёнка
?.12.1935
Дочь: Зябкина (Зябкина) Аля
Отец ребёнка: Зябкин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около ?.08.1940
Сын: Зябкин Сын Полины
Отец ребёнка: Зябкин Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно