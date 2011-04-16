Ефимов Карп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Карп Васильевич

Ефимов Карп Васильевич

avatar

Место рождения

Семенов

Дата рождения

04.10.1924

Дата смерти

16.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1924

Отец: Ефимов Василий Иванович

Мать: Ефимова Агапия Осиповна

Семенов
Рождение ребёнка
1957

Сын: Ефимов Александр Карпович

Мать ребёнка: Ефимова Александра Дмитриевна

Семенов
Смерть
16.04.2011
Семенов
Причина смерти: Naturelle / Vieillesse
Похороны
Неизвестно
Семенов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close