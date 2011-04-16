Ефимов Карп Васильевич
Место рожденияСеменов
Дата рождения04.10.1924
Дата смерти16.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1924
Отец: Ефимов Василий Иванович
Мать: Ефимова Агапия Осиповна
Семенов
Рождение ребёнка
1957
Сын: Ефимов Александр Карпович
Мать ребёнка: Ефимова Александра Дмитриевна
Семенов
Смерть
16.04.2011
Семенов
Причина смерти: Naturelle / Vieillesse
Похороны
Неизвестно
Семенов