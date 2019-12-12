Войтишко Иван Севастианович
Место рождения
Дата рождения12.12.1912
Дата смерти20.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912
Отец: Войтишкин Севастиан Николаевич
Мать: Войтишко Вера
место рождения названо аул Бамакек-Юрт, Хасагортовский район, Дагестан | Несмотря на то, что в документе указано место рождения "аул Бамакек-Юрт, Хасагортовский район, Дагестан", вероятнее всего семья... Показать все
Бракосочетание
10.01.1933
Жена: Войтишко Анна Сергеевна
Новая Серебряковка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Войтишко Валентина Ивановна утверждает, что Акулина Кузьминична Скрибила не хотела отдавать свою дочь Анну Сергеевну за Ивана Войтишко, потому что тот был "видный парень". Войтишко Валентина Ивановна... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1933
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Рождение ребёнка
29.07.1937
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Войтишко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна
Рассвет, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Лениндорф, с., Кизлярский округ, Орджоникидзовский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
23.04.1939
Дочь: Попова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна
Ранение
29.12.1941
Призыв на военную службу
?.12.1941
Кизлярский Горвоенкомат Грозненской области | Кизляр, Кизлярский округ, Орджоникидзевский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Войтишко Николай Иванович
Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна
Военная служба
Между 12.05.1945 и 26.05.1945
Командир 2 стрелковой роты 955 стрелкового полка 309 стрелковой Пирятинской Краснознаменной дивизии
Военная служба
12.05.1945
Вторичное прибытие в линейную часть, то есть непосредственно в батальон 955 стрелкового полка 309 стрелковой Пирятинской Краснознаменной дивизии
Военная служба
Между Неизвестно и 12.05.1945
В связи с контузией находился в запасных полках, резерве фронта, армии и на курсах усовершенствования в Харьковском Военном округе
Военная награда
26.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
31.08.1946
Сын: Войтишко Александр Иванович
Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Место жительства
Между 1946 и ?.08.1948
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Демобилизация
1946
Работа или профессия
Между ?.08.1948 и 1963
Был председатель ревизионной комиссии винных подвалов; Затем - Пчеловод на пасеке, Колхоз им. Карла Маркса | На обороте фотографии было написано: ВОЙТИШКО ИВАН СЕВАСТЬЯНОВИЧ- ПЧЕЛОВОД К-ЗА ИМ. КАРЛА М... Показать все
Место жительства
?.08.1948
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Рождение ребёнка
22.04.1949
Рождение ребёнка
30.09.1950
Место жительства
Между 1963 и 1970
Работа или профессия
1970
Пчеловод на пасеке, Колхоз им. Карла Маркса
Военная награда
06.04.1985
Москва, город федерального значения Москва
Министерство обороны СССР | Орден Отечественной войны I степени
Смерть
20.07.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
23.07.1988