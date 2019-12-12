Войтишко Иван Севастианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойтишко Иван Севастианович

Войтишко Иван Севастианович

avatar

Место рождения

Ново-Владимировка

Дата рождения

12.12.1912

Дата смерти

20.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912

Отец: Войтишкин Севастиан Николаевич

Мать: Войтишко Вера

место рождения названо аул Бамакек-Юрт, Хасагортовский район, Дагестан | Несмотря на то, что в документе указано место рождения "аул Бамакек-Юрт, Хасагортовский район, Дагестан", вероятнее всего семья... Показать все
Бракосочетание
10.01.1933

Жена: Войтишко Анна Сергеевна

Новая Серебряковка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Войтишко Валентина Ивановна утверждает, что Акулина Кузьминична Скрибила не хотела отдавать свою дочь Анну Сергеевну за Ивана Войтишко, потому что тот был "видный парень". Войтишко Валентина Ивановна... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна

Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1937

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна

Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Войтишко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна

Рассвет, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Лениндорф, с., Кизлярский округ, Орджоникидзовский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
23.04.1939

Дочь: Попова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Ранение
29.12.1941
Призыв на военную службу
?.12.1941
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Кизлярский Горвоенкомат Грозненской области | Кизляр, Кизлярский округ, Орджоникидзевский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Войтишко Николай Иванович

Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна

Военная служба
Между 12.05.1945 и 26.05.1945
Командир 2 стрелковой роты 955 стрелкового полка 309 стрелковой Пирятинской Краснознаменной дивизии
Военная служба
12.05.1945
Вторичное прибытие в линейную часть, то есть непосредственно в батальон 955 стрелкового полка 309 стрелковой Пирятинской Краснознаменной дивизии
Военная служба
Между Неизвестно и 12.05.1945
В связи с контузией находился в запасных полках, резерве фронта, армии и на курсах усовершенствования в Харьковском Военном округе
Военная награда
26.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
31.08.1946

Сын: Войтишко Александр Иванович

Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна

Мескер-Юрт, Шалинский муниципальный район, Чеченская Республика
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Место жительства
Между 1946 и ?.08.1948
Мескер-Юрт, Шалинский муниципальный район, Чеченская Республика
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Демобилизация
1946
Работа или профессия
Между ?.08.1948 и 1963
Имени Карла Маркса, Кизлярский район, Республика Дагестан
Был председатель ревизионной комиссии винных подвалов; Затем - Пчеловод на пасеке, Колхоз им. Карла Маркса | На обороте фотографии было написано: ВОЙТИШКО ИВАН СЕВАСТЬЯНОВИЧ- ПЧЕЛОВОД К-ЗА ИМ. КАРЛА М... Показать все
Место жительства
?.08.1948
Имени Карла Маркса, Кизлярский район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна

Мескер-Юрт, Шалинский муниципальный район, Чеченская Республика
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Рождение ребёнка
22.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
30.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтишко Анна Сергеевна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Место жительства
Между 1963 и 1970
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Работа или профессия
1970
Имени Карла Маркса, Кизлярский район, Республика Дагестан
Пчеловод на пасеке, Колхоз им. Карла Маркса
Военная награда
06.04.1985
Москва, город федерального значения Москва
Министерство обороны СССР | Орден Отечественной войны I степени
Смерть
20.07.1988
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
23.07.1988
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close