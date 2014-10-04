(Порецкая) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Порецкая) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1930

Муж: Мовкаленко Порфирий

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Шапорева Галина

Отец ребёнка: Мовкаленко Порфирий

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мовкаленко Пётр

Отец ребёнка: Мовкаленко Порфирий

Рождение ребёнка
26.10.1942

Сын: Мовкаленко Борис

Отец ребёнка: Мовкаленко Порфирий

Смерть
1973
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