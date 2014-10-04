(Порецкая) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1930
Муж: Мовкаленко Порфирий
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Шапорева Галина
Отец ребёнка: Мовкаленко Порфирий
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мовкаленко Пётр
Отец ребёнка: Мовкаленко Порфирий
Рождение ребёнка
26.10.1942
Сын: Мовкаленко Борис
Отец ребёнка: Мовкаленко Порфирий
Смерть
1973