Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна
Место рожденияСССР, г. Джамбул Казахской ССР
Дата рождения22.04.1925
Дата смерти23.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1925
Отец: Ляхов Николай Васильевич
Мать: Ляхова Наталья Ефремовна
СССР, г. Джамбул Казахской ССР
Бракосочетание
1949
СССР, г. Саратов
Рождение ребёнка
23.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Василий Тимофеевич
г. Красное Село Ленинградской обл.
Рождение ребёнка
19.02.1954
Сын: Филиппов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Тимофеевич
г. Ленинград
Смерть
23.05.2013
Похороны
Неизвестно
с. Стромилово Самарской обл.