Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна

Место рождения

СССР, г. Джамбул Казахской ССР

Дата рождения

22.04.1925

Дата смерти

23.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1925

Отец: Ляхов Николай Васильевич

Мать: Ляхова Наталья Ефремовна

СССР, г. Джамбул Казахской ССР
Бракосочетание
1949

Муж: Филиппов Василий Тимофеевич

СССР, г. Саратов
Рождение ребёнка
23.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Василий Тимофеевич

г. Красное Село Ленинградской обл.
Рождение ребёнка
19.02.1954

Сын: Филиппов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Тимофеевич

г. Ленинград
Смерть
23.05.2013
Похороны
Неизвестно
с. Стромилово Самарской обл.
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