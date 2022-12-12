Юрков Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: Юрков Михаил Ильич
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Жена: Юркова Ефимия Ивановна
Варваровка, Харківська область
Рождение ребёнка
09.03.1913 ст.
Мать ребёнка: Юркова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1920
Мать ребёнка: Юркова Ефимия Ивановна
Смерть
1933
Харьков, Харківська область