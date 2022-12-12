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Юрков Петр Михайлович

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Место рождения

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Юрков Михаил Ильич

Мать: Юркова Александра Семеновна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Жена: Юркова Ефимия Ивановна

Варваровка, Харківська область
Рождение ребёнка
09.03.1913 ст.

Сын: Юрков Александр Петрович

Мать ребёнка: Юркова Ефимия Ивановна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1920

Сын: Юрков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Юркова Ефимия Ивановна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Смерть
1933
Харьков, Харківська область
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