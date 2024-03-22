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Головастиков Федор Алексеевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Головастиков Алексей Ермолаевич

Мать: Головастикова Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Аграфена Федоровна

Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Головастиков Иван Федорович

Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Головастиков Захар Федорович

Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головастикова Анна Даниловна

Смерть
Неизвестно
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