Головастиков Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Аграфена Федоровна
Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Головастиков Иван Федорович
Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Головастиков Захар Федорович
Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Головастикова Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно