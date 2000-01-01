Решетилова (Калита) Ксения Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетилова (Калита) Ксения Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1904

Отец: Калита Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1929

Сын: Решетилов Иван Степанович

Отец ребёнка: Решетилов Степан Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Степановна

Отец ребёнка: Решетилов Степан Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Решетилов Степан Прохорович

Смерть
Неизвестно
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