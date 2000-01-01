Решетилова (Калита) Ксения Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1904
Отец: Калита Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1929
Сын: Решетилов Иван Степанович
Отец ребёнка: Решетилов Степан Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Степановна
Отец ребёнка: Решетилов Степан Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Решетилов Степан Прохорович
Смерть
Неизвестно