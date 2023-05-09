Рочева Капитолина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРочева Капитолина Николаевна

Рочева Капитолина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1946

Дочь: Барабанова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Рочев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
08.11.1950

Сын: Рочев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Рочев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Рочев Генадий Николаевич

Отец ребёнка: Рочев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.04.1956

Дочь: Каманина Аделина Николаевна

Отец ребёнка: Рочев Николай Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.