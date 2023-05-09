Рочева Капитолина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1946
Дочь: Барабанова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Рочев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1950
Отец ребёнка: Рочев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Рочев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1956
Дочь: Каманина Аделина Николаевна
Отец ребёнка: Рочев Николай Васильевич