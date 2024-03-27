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Хайбуллин Гибадулла

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Бикбабов Хайбулла

Мать: Зяуш

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гибадуллин Гимран Гибадуллович

Мать ребёнка: Няфися

Рождение ребёнка
1889

Сын: Гибадуллин Калимулла

Мать ребёнка: Няфися

Смерть
Неизвестно

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