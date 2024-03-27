Хайбуллин Гибадулла
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Бикбабов Хайбулла
Мать: Зяуш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гибадуллин Гимран Гибадуллович
Мать ребёнка: Няфися
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гибадуллин Калимулла
Мать ребёнка: Няфися
Смерть
Неизвестно