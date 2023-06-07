Михаил Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Михайла Михайлов
Мать ребёнка: Марфа Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Марфа Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Кузьмина
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)