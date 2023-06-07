Михаил Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Михайла Михайлов

Мать ребёнка: Марфа Кузьмина

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Марфа Кузьмина

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Кузьмина

Смерть
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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