Зайцева Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Зайцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Фëдорович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Василий Фëдорович

Рождение ребёнка
27.09.1951

Сын: Зайцев Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Фëдорович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Василий Фëдорович

Смерть
Неизвестно
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