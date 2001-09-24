Зайцева Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Зайцев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Зайцев Василий Фëдорович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Василий Фëдорович
Рождение ребёнка
27.09.1951
Сын: Зайцев Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Зайцев Василий Фëдорович
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Василий Фëдорович
Смерть
Неизвестно