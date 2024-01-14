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Матрона
Матрона
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1831
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кузьма
После 1807 г.р.
Мать
Агрофена
Около 1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец:
Кузьма
Мать:
Агрофена
Смерть
Неизвестно
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