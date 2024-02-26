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Федор Сергеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Чурилин Сергей Козьмин (Ич)

Мать: Варвара Ефремова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Матрена Федорова (Вна)

Мать ребёнка: Лукерья Александрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Иван Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Лукерья Александрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Василий Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Лукерья Александрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Александрова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1830
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