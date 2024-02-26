Федор Сергеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Матрена Федорова (Вна)
Мать ребёнка: Лукерья Александрова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Иван Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Лукерья Александрова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Василий Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Лукерья Александрова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1830