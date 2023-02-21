Бартеньев Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартеньев Фёдор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бартеньев Василий

Мать: Бартеньева Мария

Рождение ребёнка
1953

Сын: Бартеньев Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Бартеньева Евгения

Рождение ребёнка
13.11.1961

Дочь: Бартеньева Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Бартеньева Евгения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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