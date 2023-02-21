Бартеньев Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бартеньев Василий
Мать: Бартеньева Мария
Рождение ребёнка
1953
Сын: Бартеньев Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Бартеньева Евгения
Рождение ребёнка
13.11.1961
Дочь: Бартеньева Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Бартеньева Евгения
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно