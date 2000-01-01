Марина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Василий Исаков
Отец ребёнка: Исак Естифеев
Рождение ребёнка
1690
Сын: Степан Исаков
Отец ребёнка: Исак Естифеев
Рождение ребёнка
1700
Сын: Пётр Исаков
Отец ребёнка: Исак Естифеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исак Естифеев
Смерть
Неизвестно