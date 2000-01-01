Марина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1630 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Василий Исаков

Отец ребёнка: Исак Естифеев

Рождение ребёнка
1690

Сын: Степан Исаков

Отец ребёнка: Исак Естифеев

Рождение ребёнка
1700

Сын: Пётр Исаков

Отец ребёнка: Исак Естифеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исак Естифеев

Смерть
Неизвестно
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