Якутин Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якутин Валерий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1963

Отец: не указан

Мать: Якутина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
14.11.1985

Дочь: Якутина Марина Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якутина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якутин Виталий Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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