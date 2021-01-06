Якутин Валерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1963
Отец: не указан
Рождение ребёнка
14.11.1985
Дочь: Якутина Марина Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якутина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якутин Виталий Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана