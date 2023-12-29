Свешникова (Шавкунова) Марфа Ивановна
Место рожденияСело Алтынное
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1745
Рождение ребёнка
1746
Сын: Свешников Максим Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Свешникова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Свешникова) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович
Смерть
После 1785