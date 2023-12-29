Свешникова (Шавкунова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Шавкунова) Марфа Ивановна

Место рождения

Село Алтынное

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1785

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1745

Муж: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Свешников Максим Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Свешников Семён Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Свешникова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Свешникова) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Свешников Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Свешников Иван Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Гаврилович

Смерть
После 1785

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