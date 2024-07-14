Нечаев Осип Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нечаев Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1912
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно