Старовойтов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старовойтов Иван

Мать: Старовойтова Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
10.04.1984

Сын: Старовойтов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Старовойтова Людмиля

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Николай I Николаевич

Мать ребёнка: Старовойтова Людмиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старовойтова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Старовойтова Людмиля

Смерть
Неизвестно
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