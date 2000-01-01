Юлия Андреевна
Место рожденияРоссия, Воронеж
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шибалов Иван
Отец ребёнка: Шибалов Валерий
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шибалов Дмитрий (2 детей)
Отец ребёнка: Шибалов Валерий
Россия, Воронеж
Смерть
Неизвестно
Россия, Воронеж