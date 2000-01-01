Юлия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлия Андреевна

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Место рождения

Россия, Воронеж

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибалов Иван

Отец ребёнка: Шибалов Валерий

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибалов Дмитрий (2 детей)

Отец ребёнка: Шибалов Валерий

Россия, Воронеж
Смерть
Неизвестно
Россия, Воронеж
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