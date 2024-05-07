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Ладыгин Павел Вячеславович

Место рождения

Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1979

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Ладыгин Вячеслав Николаевич

Мать: Ладыгина Анастасия Павловна

Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина Галина Юрьевна

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладыгина Галина Юрьевна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладыгина Галина Юрьевна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

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