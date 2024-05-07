Ладыгин Павел Вячеславович
Место рождения
Дата рождения1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ладыгина Галина Юрьевна
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ладыгина Галина Юрьевна
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ладыгина Галина Юрьевна