Данюшевский Израиль Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данюшевский Израиль Исаакович

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Место рождения

Нарочь, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь

Дата рождения

30.12.1890

Дата смерти

19.07.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Нарочь, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1906 по 1911
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1911 по 1950
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.07.1950
Москва, город федерального значения Москва
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