Данюшевский Израиль Исаакович
Место рожденияНарочь, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь
Дата рождения30.12.1890
Дата смерти19.07.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Нарочь, Мядельский р-н, Минская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1906 по 1911
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1911 по 1950
Смерть
19.07.1950