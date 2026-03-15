Дулепов Филипп Осипович 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Дулепов Филипп Осипович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1771, Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

умер Неизвестно

Отец
Дулепов (Баранов) Осип Иванович1750 г.р.
Дети
Дулепов Харитон Филиппович1797 г.р.
Дулепов Филипп Филиппович1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Дулепов (Баранов) Осип Иванович

Мать: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Место жительства
Неизвестно
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дулепов Харитон Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1806

Сын: Дулепов Филипп Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1810

Сын: Дулепов Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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