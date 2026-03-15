Дулепов Филипп Осипович
мужской, родился 1771, Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
умер Неизвестно
ОтецДулепов (Баранов) Осип Иванович1750 г.р.
Дети
Дулепов Харитон Филиппович1797 г.р.
Дулепов Филипп Филиппович1806 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Дулепов (Баранов) Осип Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дулепов Харитон Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дулепов Филипп Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно