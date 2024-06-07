Лунин Дмитрий Тимофеев 01.02.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунин Дмитрий Тимофеев

Место рождения

Михайловская

Дата рождения

01.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1871

Отец: Лунин Тимофей Афанасьев

Мать: Авдотья Иванова

Михайловская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунин Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова

Бракосочетание
23.05.1894

Жена: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова

Якушево
Запись 15 от 23.05.1894 | Жених Мордвинской волости деревни Михайловской крестьянский сын Дмитрий Тимофеев Лунин 23 лет правосланого вероисповедания первым браком | невеста тойже волости деревни Бо... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1897

Сын: Лунин Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова

Михайловская
Рождение ребёнка
03.05.1898

Дочь: (Лунин) Елена Дмитриева

Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова

Михайловская
Рождение ребёнка
03.05.1898

Сын: Лунин Константин Дмитриев

Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова

Михайловская
Рождение ребёнка
09.07.1901

Сын: Лунин Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова

Михайловская
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Лунина) Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова

Рождение ребёнка
15.04.1911

Сын: Лунин Фёдор Дмитриев

Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова

Михайловская
Ф. 590, Оп.3, Д.161 (МК 1911 г.) | - 15.04 родился Федор у Дмитрия Тимофеевича Лунина и Евгении Маркеловны | (умер в 4 месяца «от поносу»
Рождение ребёнка
22.05.1913

Сын: Лунин Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова

Михайловская
Рождение ребёнка
13.03.1915

Сын: Лунин Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова

Михайловская
Смерть
Неизвестно

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