Лунин Дмитрий Тимофеев
Место рожденияМихайловская
Дата рождения01.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1871
Отец: Лунин Тимофей Афанасьев
Мать: Авдотья Иванова
Михайловская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунин Павел Дмитриев
Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова
Бракосочетание
23.05.1894
Якушево
Запись 15 от 23.05.1894 | Жених Мордвинской волости деревни Михайловской крестьянский сын Дмитрий Тимофеев Лунин 23 лет правосланого вероисповедания первым браком | невеста тойже волости деревни Бо... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1897
Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова
Михайловская
Рождение ребёнка
03.05.1898
Дочь: (Лунин) Елена Дмитриева
Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова
Михайловская
Рождение ребёнка
03.05.1898
Сын: Лунин Константин Дмитриев
Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова
Михайловская
Рождение ребёнка
09.07.1901
Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова
Михайловская
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Лунина) Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова
Рождение ребёнка
15.04.1911
Сын: Лунин Фёдор Дмитриев
Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова
Михайловская
Ф. 590, Оп.3, Д.161 (МК 1911 г.) | - 15.04 родился Федор у Дмитрия Тимофеевича Лунина и Евгении Маркеловны | (умер в 4 месяца «от поносу»
Рождение ребёнка
22.05.1913
Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова
Михайловская
Рождение ребёнка
13.03.1915
Мать ребёнка: Лунина (Кожевникова) Евгения Маркелова
Михайловская
Смерть
Неизвестно